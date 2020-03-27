← В Губахе провели первую артроскопическую операцию
Минздрав: в Прикамье 3377 человек изолированы на домашнем карантине →
Досуговые и развлекательные учреждения остановили работу до специального распоряжения
Сайт губернатора и правительства Пермского края: «До особого распоряжения на территории Пермского края приостановят деятельность ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санаторно-курортные учреждения, иные развлекательные и досуговые заведения, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Губахе провели первую артроскопическую операцию
Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребёнка
Пожилым на самоизоляции пообещали своевременное снабжение продуктами и лекарствами
Официальная причина отставки мэра Кунгура - ухудшение состояния здоровья
Медики Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе
Льготы и отсрочки: в крае обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии
На следующей неделе детские сады в Перми будут закрыты
Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому
Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому
В Перми концерты и спектакли дают в режиме онлайн
Добавить комментарий: