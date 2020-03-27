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Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребёнка
Воздушное судно, на котором мальчика транспортировали, – это специализированный вертолет с медицинским модулем, целая летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать даже критических пациентов. Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время перелета.
Всего с начала 2020 года вертолет санавиации выполнил 21 вылет по оказанию срочной медицинской помощи в различные регионы Пермского края: Кудымкар, Березники, Соликамск, Чайковский, Сиву, Чернушку, Октябрьский, Куеду, Чернушинский район. В общей сложности специалисты налетали свыше 62 часов. Это помогло вовремя оказать медицинскую помощь 27 жителям Пермского края (20 взрослых и 7 детей).
Напомним, с 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации.
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