Пермская санавиация помогла спасти жизнь 9-летнего ребёнка

24 марта из Кудымкара был экстренно эвакуирован 9-летний мальчик с острым аппендицитом. В Пермь его доставили на вертолете Ми-8 за 2 часа 30 минут. Сейчас ребенок находится в краевой детской клинической больнице. В настоящее время врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Его состояние оценивается как тяжелое, тем не менее, угрозы для жизни нет.Воздушное судно, на котором мальчика транспортировали, – это специализированный вертолет с медицинским модулем, целая летающая палата интенсивной терапии, где врачи могут поддерживать даже критических пациентов. Вертолет оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и системам мониторинга здоровья на время перелета.Всего с начала 2020 года вертолет санавиации выполнил 21 вылет по оказанию срочной медицинской помощи в различные регионы Пермского края: Кудымкар, Березники, Соликамск, Чайковский, Сиву, Чернушку, Октябрьский, Куеду, Чернушинский район. В общей сложности специалисты налетали свыше 62 часов. Это помогло вовремя оказать медицинскую помощь 27 жителям Пермского края (20 взрослых и 7 детей).Напомним, с 2017 года для спасения тяжелобольных граждан в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Пермском крае реализуется приоритетный проект по развитию санавиации.