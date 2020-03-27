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Пожилым на самоизоляции пообещали своевременное снабжение продуктами и лекарствами
Так, лицам старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции. Санкций за его нарушение не предусмотрено, но тем, кто его соблюдает, региональная власть обещает своевременное снабжение продуктами питания, лекарствами, бесплатными или по льготным ценам, вывоз мусора, также людям гарантируют не приостанавливать выплату субсидий на услуги ЖКХ в случае возникновения коммунальной задолженности.
В Министерстве социальной защиты заявили, что социальные выплаты начисляются автоматически.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Все люди, которым назначены меры помощи и поддержки, или которые нуждаются в назначении мер помощи и поддержки, могут не идти в органы соцзащиты. Все меры будут автоматически назначены и продолжены, будут выплачиваться в течение ближайших шести месяцев".
Маломобильные граждане или пожилые люди могут обратиться по телефону 8 (800) 200-34-11, чтобы оставить заявку на доставку продуктов.
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