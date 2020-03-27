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Официальная причина отставки мэра Кунгура - ухудшение состояния здоровья
Имя Сергея Гордеева попало в топ СМИ после того, как выяснилось, что градоначальник съездил в отпуск за границу и, вернувшись, был вынужден отправиться на карантин, тем самым оставив город без мэра в период активной подготовки к предстоящему паводку. Это вызвало негативную реакцию главы региона.
Впрочем, такие причины отставки на заседании Кунгурской думы официально не озвучивали. Здесь заявляют, что Сергей Гордеев ушел по собственному желанию.
Андрей Подосенов, председатель Кунгурской городской думы: "Глава Кунгура Гордеев Сергей Васильевич написал заявление по собственному желанию. В связи с ухудшением состояния здоровья попросил освободить от занимаемой должности с 26 марта. Сегодня этот вопрос рассматривался. Мы не можем отказать, это его заявление, это его желание".
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