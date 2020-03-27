Медики Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе

Медработники Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе. Врачи должны освоить два модуля: «COVID-19: Пневмонии и вирусные поражения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому». Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.По последним подтвержденным данным количество заболевших в Прикамье достигло 10 человек. Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, более 3000 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.