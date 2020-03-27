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Официальная причина отставки мэра Кунгура - ухудшение состояния здоровья →
Медики Прикамья начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе
По последним подтвержденным данным количество заболевших в Прикамье достигло 10 человек. Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, более 3000 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.
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