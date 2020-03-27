Льготы и отсрочки: в крае обсудили меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

В администрации губернатора Пермского края прошло совещание, посвящённое мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения эпидемии коронавируса. К направлениям, наиболее подверженным экономическим рискам, относят общественное питание, ремонт и монтаж оборудования, розничную торговлю, гостиничный бизнес, туризм. В этих отраслях в крае заняты около 70 тысяч человек. По оценкам экспертов, ожидается снижение спроса более чем на 50%. Требуются срочные меры поддержки.

Дмитрий Махонин: "Сегодня мы собрались с вами, чтобы провести мозговой штурм, чтобы выработать все необходимые оптимальные меры, направленные на поддержку предпринимательства".

Для предприятий в зоне риска предложено ввести льготы и отсрочки. К примеру, освободить ИП от уплаты налога за 100 квадратных метров по торгово-офисной недвижимости, стимулировать арендодателей уменьшить плату за аренду, уменьшив налог для них на ту сумму, на которую они снизят плату. Ещё одна предложенная мера - перенос на полгода сроков уплаты налога на имущество по офисной недвижимости, транспортного и земельного налогов. Речь идёт о юридических лицах. Также предложено к обсуждению снижение ставок для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1%. Что касается финансовой поддержки, «микрофинансовая организация региона» предлагает процентные каникулы на срок от 3 до 6 месяцев и отсрочку погашения основного долга на тот же период. Также разговор зашел о социальной поддержке людей. Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "Также правительством Пермского края разработаны и предлагаются к обсуждению меры социальной поддержки населения общей стоимостью порядка 170 миллионов рублей, среди которых содействие в трудоустройстве, в том числе временном, предоставление субсидии на самозанятость, предоставление социальных пособий безработным гражданам, обучение отдельных групп населения, в том числе дистанционное".