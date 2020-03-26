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В Перми концерты и спектакли дают в режиме онлайн
Поход на концерт во время разгула вирусных инфекций начинается с иконки браузера на рабочем столе компьютера. Социальные сети - это фойе со множеством дверей. Музеи, театры и библиотеки противопоставляют пандемии виртуальную доступность.Театр-Театр. Билет не нужен. Дресс-код - в чём удобно. Один клик. Занавес отрывается, точнее, подгружается видео.
После просмотра эмоции зрителей в комментариях.
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Чуть ниже в ленте новостей афиша аж до 5 мая и видеоприветы и пояснения к театральным постановкам от актёров.Дворец имени Калинина на своей старице решил провести онлайн-конкурс рисунков, посвященных 75-й годовщине Великой Победы. Работы принимаются до 30 апреля. В виртуальное пространство ушли не только крупные культурные единицы. Клуб имени Златогорского в Орджоникидзевском районе делится видеоуроками по медленному вальсу.
Перемещаясь по вкладкам, можно оказаться в библиотеке имени Пушкина. На YouTube они выложили цикл литературно-театрализованных представлений «Приходит в гости сказка к вам».
Причем к карантину подход у всех разный – кто-то просто выкладывает спектакли в открытый доступ, кто-то назначает определенное время трансляции. Так сделали в Театре оперы и балета, а также в краевой филармонии. Причем и там, и там есть выступления артистов, которые идут в реальном времени. Для театров карантин – мера вынужденная, чего не скажешь про телевидение. Мы уже давно по ту сторону экрана.
Конечно, никакая трансляция не заменит атмосферы реальной, поэтому, даже посмотрев спектакль в виртуальном пространстве, есть смысл увидеть его еще раз вживую, когда появится такая возможность.
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