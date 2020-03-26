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Краевой минздрав: все пятеро новых заболевших коронавирусом прибыли из-за границы
В минздраве Пермского края сообщили, что пять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены у 2 мужчин и 3 женщин. Они посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию. Круг близких контактов новых пациентов находится под наблюдением. Всего, таким образом, в крае на данный момент зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом. Еще 46 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, более 3000 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.
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