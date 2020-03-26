Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому →

С понедельника в Пермском крае школьники из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья начнут получать на дому положенное им в учебном заведении питание, заявили в министерстве образования. Предполагается, что на базе школьных столовых будут формироваться сухие пайки, а после передаваться в семьи.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Сейчас мы совместно с Роспотребнадзором разрабатываем возможный перечень продуктов. Конкретный перечень продуктов будет формироваться в школе, на определенную сумму, на ту же самую, на которую они получали питание в школе".