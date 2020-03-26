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Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому →
Школьников из малообеспеченных семей обеспечат питанием на дому
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Сейчас мы совместно с Роспотребнадзором разрабатываем возможный перечень продуктов. Конкретный перечень продуктов будет формироваться в школе, на определенную сумму, на ту же самую, на которую они получали питание в школе".
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