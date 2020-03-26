Пермские вузы полностью перешли на дистанционное обучение

Дистанционный вид учебы полностью отлажен в пермских вузах. Вполне вероятно, что экзамены студенты также будут сдавать дистанционно.

В будущем Иванна планирует стать учителем музыки, а пока сама внимает своему преподавателю с другой стороны видеомоста. Сегодня по плану Бах. Достаточно и практики, и теории.

Иванна Блинова, студентка ПГГПУ: "Сейчас надо делать задание по теме «Музыка как язык культуры». Задали прослушать произведения, поразмыслить и написать на эту тему эссе".

Пермские вузы опустели, но учебный процесс только набирает обороты - онлайн. Студенты в переписке и в режиме видеоконференций получают порции знаний. И посещаемость почти стопроцентная, делится наблюдениями Алексей Городилов. Алексей Городилов, и.о. заведующего кафедрой математического обеспечения вычислительных систем механико-математического факультета ПГНИУ: "Получается четыре-пять занятий в неделю, по расписанию, которое у меня в этом триместре. Плюс дополнительно провожу консультации".

Если пробежаться по страничкам пермских вузов, везде в глаза бросаются вновь появившиеся разделы, касающиеся дистанционного обучения.

Более того, преподаватели не ограничиваются только виртуальными лекциями. Например, все желающие смогли принять участие в общении с ректоратом педуниверситета. Константин Егоров, врио ректора ПГГПУ: "Прекратили работу в очном режиме спортивные секции, творческие коллективы на сегодняшний день, поэтому фактически университет перешёл в другой формат жизни". И в этом формате, рассказали в учебном заведении, прорабатываются технологии сдачи экзаменов онлайн, если этого потребует ситуация. В Минобре сообщили, что надеются на лучшее, но готовы должны быть ко всему - то есть и к сдаче экзаменов тоже, в том числе и ЕГЭ - сейчас это обсуждается.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Выпускные экзамены это, конечно, посложнее, там подразумевается устная часть, довольно много, индивидуальные занятия. Общих рекомендаций пока нет, но ещё есть время, так что мы ждём!"

Сколько всё это будет продолжаться, прогнозировать пока никто не берётся. И происходящие изменения всех просят воспринимать как необходимую данность. К учёбе относиться серьёзно и даже находить время для развлечений.