В полиции опровергли информацию о рейдах по выявлению школьников в торговых центрах
Полиция Прикамья сообщает, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к ответственности, на сегодняшний день не соответствует действительности. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, гражданам не рекомендуют находиться в местах массового скопления людей, советуют реже посещать общественные места и ограничить контакты с окружающими. Учащимся рекомендуется находиться дома, не посещать торгово-развлекательные центры.
Напомним, накануне на заседании оперативного штаба обсуждался пакет новых мер по противодействию распространению в регионе коронавируса. В проекте указа значится приостановка работы всех бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов и дискотек, детских игровых комнат и центров, всех иных развлекательных и досуговых учреждений. Кроме того, людям старше 60 лет будет рекомендовано не покидать свои дома и квартиры.
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