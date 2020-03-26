В полиции опровергли информацию о рейдах по выявлению школьников в торговых центрах

Полиция Прикамья сообщает, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация, о якобы проводимых рейдах по выявлению несовершеннолетних в торговых центрах и привлечении их законных представителей за это к ответственности, на сегодняшний день не соответствует действительности. В ГУ МВД РФ по Пермскому краю отметили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, гражданам не рекомендуют находиться в местах массового скопления людей, советуют реже посещать общественные места и ограничить контакты с окружающими. Учащимся рекомендуется находиться дома, не посещать торгово-развлекательные центры.

Напомним, накануне на заседании оперативного штаба обсуждался пакет новых мер по противодействию распространению в регионе коронавируса. В проекте указа значится приостановка работы всех бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов и дискотек, детских игровых комнат и центров, всех иных развлекательных и досуговых учреждений. Кроме того, людям старше 60 лет будет рекомендовано не покидать свои дома и квартиры.