Вадим Лысанов стал и.о. главы Кунгура
Сегодня депутаты думы Кунгура на внеочередном заседании утвердили и.о. главы города Вадима Лысанова, прежде возглавлявшего Кунгурский район. Он будет исполнять обязанности градоначальника до проведения конкурса, сообщает издание "Коммерсант-Прикамье". Напомним, прежний глава города Сергей Гордеев уволился из-за поездки в ОАЭ во время пандемии коронавируса. В Пермском крае с 15 марта введен режим повышенной готовности, однако Сергей Гордеев не стал отменять запланированный отпуск и улетел отдыхать 16 марта. Подобные действия чиновника вызвали критику со стороны краевых властей. В итоге, 23 марта Сергей Гордеев написал заявление об отставке.
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