В крае одновременно взвоют 1 528 сирен

26 марта в 11.25 часов по всему Пермскому краю зазвучат сирены. С просьбой не паниковать в «Гражданской защите» предупреждают о том, что это стандартная техническая проверка, которая связана с подготовкой к весеннему паводку. В регионе одновременно заработают 1528 электросирен, громкоговорителей, производственных и транспортных гудков.

На телеканале "Россия 1" будет транслироваться специальная заставка - так называемый перехват эфира. Учебная тревога продлится 5 минут. В краевом управлении Гражданской защиты просят рассказать об этом своим родным и близким.

Сергей Ромашихин, начальник отдела оперативного планирования и реагирования ГКУ Пермского края «Гражданская защита»: "Проверка будет проводиться с запуском местных локальных объектовых систем оповещения, с включением узлов сирены, речевого оповещения, с проведением перехвата теле- радиоканалов. Включение сирен носит учебный характер".