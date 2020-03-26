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В крае одновременно взвоют 1 528 сирен
26 марта в 11.25 часов по всему Пермскому краю зазвучат сирены. С просьбой не паниковать в «Гражданской защите» предупреждают о том, что это стандартная техническая проверка, которая связана с подготовкой к весеннему паводку. В регионе одновременно заработают 1528 электросирен, громкоговорителей, производственных и транспортных гудков.
На телеканале "Россия 1" будет транслироваться специальная заставка - так называемый перехват эфира. Учебная тревога продлится 5 минут. В краевом управлении Гражданской защиты просят рассказать об этом своим родным и близким.
Сергей Ромашихин, начальник отдела оперативного планирования и реагирования ГКУ Пермского края «Гражданская защита»: "Проверка будет проводиться с запуском местных локальных объектовых систем оповещения, с включением узлов сирены, речевого оповещения, с проведением перехвата теле- радиоканалов. Включение сирен носит учебный характер".
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