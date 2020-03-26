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В Перми пройдет прямая линия по профилактике распространения коронавируса среди пенсионеров
С 11:00 до 12:00 часов в call-центре Перми пройдет «прямая линия» по профилактике распространения коронавируса среди пенсионеров, оказанию помощи одиноким пожилым людям, не имеющим возможности выйти на улицу.
В работе «прямой линии» примут участие представители департамента социальной политики администрации Перми, Министерства социального развития Пермского края, Министерства здравоохранения и Пермского регионального отделения «Волонтеры-медики».
Звонки будут приниматься по телефону call-центра - (342) 2-059-059.
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