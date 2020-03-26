Сухие пайки для школьников и самоизоляция для пожилых — последние меры в борьбе с пандемией

На заседание регионального штаба в администрации края принят ряд принципиальных решений.

В первую очередь вводится режим самоограничения для пожилых лиц. Всем, кто старше 60 лет, дана рекомендация оставаться дома, не выходить на улицу. Мер воздействия никаких пока не предусмотрено. Основная надежда на сознательность людей. Вопрос с обеспечением продуктов и всем необходимым решается. Здесь помогут и социальные участковые, волонтеры, которые работают по всему Пермскому краю. Любые вопросы с государственной властью, с органами соцзащиты можно решить удаленно.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Все люди, которым назначены меры помощи и поддержки, или которые нуждаются в назначении мер помощи и поддержки, могут не идти в органы соцзащиты. Все меру будут автоматически назначены и продолжены, будут выплачиваться в течение ближайших шести месяцев".

Другая новость касается в первую очередь школьников. Сегодня в Прикамье около 120 тысяч детей и учащихся техникумов получают льготное бесплатное питание. Так как каникулы продолжаются, уже с понедельника планируют ввести сухие пайки. Это питание будет выдаваться удаленно каждым семьям через школы.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Сейчас мы совместно с Роспотребнадзором разрабатываем возможный перечень продуктов. Конкретный перечень продуктов будет формироваться в школе, на определенную сумму, на ту же самую, на которую они получали питание в школе".

Безусловно, все меры, которые обсуждаются сегодня на уровне региона, будут привязаны к общей федеральной политике, тому, что ранее озвучил президент. 26 марта все региональные министерства должны предоставить свой план действий по этому поводу.

По официальным данным краевого Минздрава, число заболевших коронавирусом в крае за сутки выросло до пяти человек.