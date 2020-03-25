Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В связи с ситуацией по распространению коронавируса, глава государства объявил следующую неделю нерабочей (с субботы 28 марта до воскресенья 5 апреля), с сохранением заработной платы. По словам Владимира Путина, самое безопасное сейчас - оставаться дома. «Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны, давайте не будем поступать, полагаясь на наш русский "авось"»,- сказал Владимир Путин.
Президент добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и медицина, на следующей неделе будут работать. Кроме того, Владимир Путин заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату. Изначально планировалось провести его 22 апреля. О новом дне всенародного голосования - решение будет принято позже.
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