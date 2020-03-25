МФЦ Прикамья переходят на особый график работы
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«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 25.03.2020
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Дмитрий Махонин: "Безопасность жителей - прежде всего"
Глава региона поручил привести в порядок федеральные трассы
Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей
В Перми продезинфицированы почти шесть тысяч подъездов
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Учитель технологии починил стелу на границе с Коми-Пермяцким округом
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