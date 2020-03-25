МФЦ Прикамья переходят на особый график работы

В связи эпидемиологической обстановкой в Пермском крае МФЦ переходят на режим работы по предварительной записи. С 25 марта можно записаться на прием. Услуги в очном порядке будут предоставляться только, если в случае отказа заявитель потеряет право на какую-либо услугу или это повлечет административную ответственность. Записаться на прием жители Пермского края могут на сайте учреждения, через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» или по телефону 8-800-550-05-03.Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "Наше учреждение ежедневно посещают более 15 тысяч человек. Только в филиал «Центральный-2» за один день обращаются свыше 2,6 тысяч человек. Поэтому решение о переходе на прием по предварительной записи - вынужденная мера. Она позволит минимизировать время, которое заявители находятся в общественном месте. А кроме того, сократит количество людей, которые одновременно находятся в помещении центра".