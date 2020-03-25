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ФАС России запустила горячую линию по вопросам повышения цен на продукты питания
ФАС России запустила горячую линию по вопросам повышения цен на продукты питания. На сайте ведомства разработана специальная форма, в которой принимается жалоба. В Пермском УФАС также работает «горячая линия», по которой можно сообщить о фактах повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Телефон «горячей линии» 235-12-83. При сообщении о повышении цен на социально значимые продукты и товары необходимо указывать сведения о продавце и месте торговли, а также сведения о цене товаров."По результатам мониторинга и анализа поступившей на «горячую линию» информации в случае выявления необоснованного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальным органом будут организованы контрольные мероприятия. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования" - сообщили в УФАС России по Пермскому краю.
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