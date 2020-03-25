← В крае могут ограничить работу фитнес-центров и учреждений общепита
ФАС России запустила горячую линию по вопросам повышения цен на продукты питания →
Часть пермских автобусов перейдет на расписание выходного дня
Часть автобусных маршрутов Перми будут работать по расписанию выходного дня. Из-за объявленного карантина количество пассажиров в общественном транспорте сократилось - на разных рейсах от 20 до 40%.
Например, маршрутом №41 от Политеха до Комплекса пользовались в основном студенты, которые сейчас находятся на дистанционном обучении.
В транспортном департаменте Перми отметили, что речь не идет о масштабном сокращении - в большинстве случаев автобусы будут ходить чуть реже только днем.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми : "Мы мониторим количество пассажиров, которое ушло. Снижение количества рейсов в два раза меньше сокращения пассажиропотока. Условно говоря, если пассажиропоток упал на 20%, то количество рейсов сократили только на 10%. Мы никоим образом не увеличиваем плотность людей, которые находились в автобусе".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В крае могут ограничить работу фитнес-центров и учреждений общепита
Дмитрий Махонин: "Безопасность жителей - прежде всего"
Глава региона поручил привести в порядок федеральные трассы
Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей
В Перми продезинфицированы почти шесть тысяч подъездов
В Перми заработал уникальный компьютерный томограф
Учитель технологии починил стелу на границе с Коми-Пермяцким округом
В Прикамье количество заболевших коронавирусом увеличилось до пяти человек
«Мы вместе»: Пермский край присоединился к всероссийской акции взаимопомощи
Осторожно, мошенники! Лже-дезинфекторы ходят по квартирам пермяков
Добавить комментарий: