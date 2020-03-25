Часть пермских автобусов перейдет на расписание выходного дня

Часть автобусных маршрутов Перми будут работать по расписанию выходного дня. Из-за объявленного карантина количество пассажиров в общественном транспорте сократилось - на разных рейсах от 20 до 40%.

Например, маршрутом №41 от Политеха до Комплекса пользовались в основном студенты, которые сейчас находятся на дистанционном обучении.

В транспортном департаменте Перми отметили, что речь не идет о масштабном сокращении - в большинстве случаев автобусы будут ходить чуть реже только днем.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми : "Мы мониторим количество пассажиров, которое ушло. Снижение количества рейсов в два раза меньше сокращения пассажиропотока. Условно говоря, если пассажиропоток упал на 20%, то количество рейсов сократили только на 10%. Мы никоим образом не увеличиваем плотность людей, которые находились в автобусе".