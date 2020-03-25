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Часть пермских автобусов перейдет на расписание выходного дня →
В крае могут ограничить работу фитнес-центров и учреждений общепита
Основные решения по противодействию пандемии коронавируса принимаются на заседаниях специального штаба, ближайшее пройдет сегодня вечером.
На заседании правительства глава региона Дмитрий Махонин поручил министерствам проработать вопрос о переводе части их сотрудников на удаленную работу.
Что касается всего края, прозвучали поручения проработать вопрос об ограничении работы фитнес-центров и учреждений общепита. В связи с этой инициативой глава региона поставил задачу помочь тем, кто из-за подобных мер остается без работы.
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