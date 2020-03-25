Дмитрий Махонин: "Безопасность жителей - прежде всего"

Один из вопросов, который обсуждался на заседании правительства Пермского края, — надвигающийся паводок. Неблагоприятный прогноз синоптиков на его прохождение не изменился, несмотря на довольно теплый март.Главы территорий, в которых ожидается прохождение паводка, уже сейчас должны работать в режиме повышенной готовности. Мониторинг ситуации должен происходить в это время не просто ежедневно, но порой и ежечасно. Отвлекаться в такой период на личные дела недопустимо. Безопасность жителей на первом месте.Дмитрий Махонин: «Главы, которые не могут обеспечить безопасность людей в силу своих отпускных графиков, они с нами работать не будут, потому что они не могут выполнять свои функциональные обязанности».Дмитрий Махонин скорее всего имеет в виду историю с главой Кунгура Сергеем Гордеевым, который в разгар режима повышенной готовности не стал отменять запланированный отпуск и съездил на заграничный курорт. Сейчас он находится на 14-дневном карантине, фактически отойдя от дел. Это вызвало резкую критику со стороны главы региона. По последним данным Гордеев написал заявление об отставке по собственному желанию, завтра его должна рассмотреть Кунгурская дума.