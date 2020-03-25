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Глава региона поручил привести в порядок федеральные трассы
Глава региона Дмитрий Махонин указал профильному министерству на более плотный контроль за подрядчиками, а также поручил активизировать работу со структурами, отвечающими за федеральные трассы.
Дмитрий Махонин: «Заключены договоры на текущее содержание дорог. Есть обязательства подрядчиков по ямочному ремонту. Важно, чтобы ямы были устранены. Особо хочу подчеркнуть взаимодействие с коллегами, которые занимаются кураторством федеральных дорог, поскольку, к сожалению, основные проблемы наблюдаются на дорогах федерального значения, где у региональных и муниципальных властей нет полномочий по наведению порядка».
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