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← Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей

Дмитрий Махонин: "Безопасность жителей - прежде всего" →

Глава региона поручил привести в порядок федеральные трассы

Открытая часть заседания правительства Пермского края началась со злободневного — дорожного — вопроса. В Перми ямочный ремонт стартовал несколько недель назад, но работы осталось много. За пределами краевой столицы проблема еще более серьезная.
Глава региона Дмитрий Махонин указал профильному министерству на более плотный контроль за подрядчиками, а также поручил активизировать работу со структурами, отвечающими за федеральные трассы.
Дмитрий Махонин: «Заключены договоры на текущее содержание дорог. Есть обязательства подрядчиков по ямочному ремонту. Важно, чтобы ямы были устранены. Особо хочу подчеркнуть взаимодействие с коллегами, которые занимаются кураторством федеральных дорог, поскольку, к сожалению, основные проблемы наблюдаются на дорогах федерального значения, где у региональных и муниципальных властей нет полномочий по наведению порядка».

Опубликовано: 25.03.2020 в 15:55 в рубрике - Новости T7-inform

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← Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей

Дмитрий Махонин: "Безопасность жителей - прежде всего" →

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