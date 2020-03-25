Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей

Депутаты скорректировали основные параметры бюджета города на 2020-2022 годы. Проектом решения было предложено скорректировать основные параметры бюджета, в том числе за счет включения средств, полученных из края и предназначенных на подготовку города к 300-летию в размере 4,4 млрд. рублей, а также на строительство шести образовательных учреждений в сумме 560 млн. рублей.В 2020 году предлагается увеличить расходы на приобретение муниципального транспорта на 353 млн. рублей, на инвестиции – 147 млн. рублей. Часть дотаций предлагается направить на сокращение дефицита бюджета в сумме 173 млн. рублей.Дотации из краевого бюджета на сумму выпадающих доходов в связи с отменой ЕНВД переносятся с 2021 на 2020 год в сумме 936 млн. рублей.Также планируется направить средства на корректировку проекта по крематорию, на оборудование школы в Красных казармах.