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Бюджет Перми на трехлетку увеличился на 5,2 миллиарда рублей
В 2020 году предлагается увеличить расходы на приобретение муниципального транспорта на 353 млн. рублей, на инвестиции – 147 млн. рублей. Часть дотаций предлагается направить на сокращение дефицита бюджета в сумме 173 млн. рублей.
Дотации из краевого бюджета на сумму выпадающих доходов в связи с отменой ЕНВД переносятся с 2021 на 2020 год в сумме 936 млн. рублей.
Также планируется направить средства на корректировку проекта по крематорию, на оборудование школы в Красных казармах.
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