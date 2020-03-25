В Перми продезинфицированы почти шесть тысяч подъездов

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Напомним, районные администрации направили в управляющие организации телефонограмму о необходимости проведения дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах, а также дверных ручек и перил в подъездах. Меры предприняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. По итогам обработки всем управляющим организациям необходимо предоставить в территориальный орган информацию о проведенных мероприятиях.
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