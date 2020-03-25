В Перми продезинфицированы почти шесть тысяч подъездов

По поручению городских властей управляющие компании и ТСЖ проводят санитарную обработку подъездов, мусоропроводов и мусорокамер в многоквартирных домах. Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, из 18 979 подъездов города уже проведена обработка в 5988, обработано 908 мусоропроводов и 761 мусорная камера из 2085.Напомним, районные администрации направили в управляющие организации телефонограмму о необходимости проведения дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах, а также дверных ручек и перил в подъездах. Меры предприняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. По итогам обработки всем управляющим организациям необходимо предоставить в территориальный орган информацию о проведенных мероприятиях.