В Перми заработал уникальный компьютерный томограф

Частные клиники Перми от клиентов не отказываются. В городе сегодня заработал уникальный компьютерный томограф. Рассчитан он на широкий спектр диагностических услуг, включая исследования сложных травм, кардиологических и онкологических заболеваний.В клинике «Медси-Медлайф» появился новый 64-срезовый компьютерный томограф. Производительность «General Electric Revolution» может достигать в сутки 60 исследований.Уникальная возможность нового аппарата - построение из выполненных томограмм множества изображений в различных плоскостях. Программное обеспечение позволяет изменять их таким образом, что малозаметная патология становятся более явной. Лучевая нагрузка при этом минимальная.Ксения Белоконь, главный врач клиники «МЕДСИ Медлайф»: "Также аппарат оснащён инжектором. Это прибор для болюсного введения контрастного вещества. Что позволяет идеально провести исследование на сосудах- ангиография, на сердце, а также онкоскрининг. На этом аппарате мы будем проводить исследование детей раннего возраста, малышей под седацией".Большое внимание в развитии клиники уделяется внедрению цифровых технологий. Современный и своевременный онкоскрининг - только часть услуг, ставшая доступной прикамцам после объединения клиник «Медлайф» с федеральной сетью «Медси».В период карантина клиника поддерживает идею - «оставайтесь дома с близкими» и предлагает услугу выезда врача на дом. Позвонив в кол-центр, можно пригласить терапевта, педиатра, невролога, травматолога, медсестру, в том числе для забора крови и постановки капельницы.