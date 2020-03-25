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В Перми заработал уникальный компьютерный томограф
В клинике «Медси-Медлайф» появился новый 64-срезовый компьютерный томограф. Производительность «General Electric Revolution» может достигать в сутки 60 исследований.
Уникальная возможность нового аппарата - построение из выполненных томограмм множества изображений в различных плоскостях. Программное обеспечение позволяет изменять их таким образом, что малозаметная патология становятся более явной. Лучевая нагрузка при этом минимальная.
Ксения Белоконь, главный врач клиники «МЕДСИ Медлайф»: "Также аппарат оснащён инжектором. Это прибор для болюсного введения контрастного вещества. Что позволяет идеально провести исследование на сосудах- ангиография, на сердце, а также онкоскрининг. На этом аппарате мы будем проводить исследование детей раннего возраста, малышей под седацией".
Большое внимание в развитии клиники уделяется внедрению цифровых технологий. Современный и своевременный онкоскрининг - только часть услуг, ставшая доступной прикамцам после объединения клиник «Медлайф» с федеральной сетью «Медси».
В период карантина клиника поддерживает идею - «оставайтесь дома с близкими» и предлагает услугу выезда врача на дом. Позвонив в кол-центр, можно пригласить терапевта, педиатра, невролога, травматолога, медсестру, в том числе для забора крови и постановки капельницы.
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