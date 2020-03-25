Учитель технологии починил стелу на границе с Коми-Пермяцким округом

Пару дней и четыре тысячи рублей потребовались умельцу на устранение досадной ошибки на границе Коми-Пермяцкого округа. Одна из букв во фразе «Счастливого пути!» исчезла во время урагана еще летом прошлого года, что вызвало немало шуток в адрес местных властей. Теперь шутки кончились.Создать элемент декорации для стелы Коми-Пермяцкого округа оказалось возможно в школьной мастерской. Учитель труда Василий Бражкин вырезал ее между уроками. Времени затратил не более двух часов.Василий Бражкин, учитель технологии СОШ № 1 г. Кудымкара: "По высоте 60, по ширине – 50 сантиметров. Толщина - 90 миллиметров".Сам нашел материалы, пластик, светоотражающую пленку, и за пару дней буква «С» была полностью готова. Вместе с установкой общая стоимость составила около 4 тысяч рублей. Деньги выделили в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа. Василий Бражкин, учитель технологии СОШ № 1 г. Кудымкара: "Это уже не впервые. Надо было только рассчитать буквы, съездить на место, затем перевести на основу, выпилить".Новую стелу установили на границе в 2015 году, специально к 90-летнему юбилею округа и 10-летию со дня образования Пермского края. Традиционно была сделана надпись «Счастливого пути!».На протяжении долгого времени все водители и пассажиры, выезжающие с территории Коми-Пермяцкого округа, видели на стеле фразу «частливого пути». Теперь буква «С» вернулась на свое место, и фраза стала полной.Бесследно эта буква исчезла летом прошлого года во время сильной непогоды. Поиски результата не принесли. Виктор Рычков, министр по делам Коми-Пермяцкого округа, министр Пермского края: "Был ураган. Буква на стеле пропала в этот период. Искали, не нашли. Обратились даже через соцсети к людям, которые, возможно, прибрали, но никто не откликнулся".Также на стеле изображены официальный герб округа и всех шести муниципальных районов – Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского. Пожелание счастливого пути дополняет фраза на коми-пермяцком языке «Бур туй!», что в переводе значит «Хорошей дороги!». Без буквы «С» для туристов и гостей вся надпись выглядела непонятной.Сергей Гуляев: "Особенно приезжие спрашивали, что это такое написано на вашем коми-пермяцком языке. Оказывается, просто не было буквы «С».По словам Василия Бражкина, с подобными работами периодически приходится сталкиваться, но основное время направляет на учебный процесс. Результат тут не хуже. В этом году его воспитанники со школьными работами завоевали первые места на краевых конкурсах.