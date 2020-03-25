В Прикамье количество заболевших коронавирусом увеличилось до пяти человек

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах. Из них 2 случая - в Пермском крае. Таким образом, количество заболевших в Прикамье достигло пяти человек. Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре. Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 5 человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 в Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан. Напомним, в Прикамье на сегодняшний день 39 человек находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 2521 человек (прирост за сутки - более 600 человек) изолирован на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок).