«Мы вместе»: Пермский край присоединился к всероссийской акции взаимопомощи

Число волонтеров, оказывающих помощь тем, кто по разным причинам оказался в изоляции в собственной квартире, выросло. В том числе благодаря всероссийской акции "Мы вместе", к которой Пермский край присоединился официально.На сегодняшний день в Пермском крае социальная поддержка оказывается 8 тысячам человек – в основном это люди преклонного возраста, нуждающиеся в государственной защите и заботе.

Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: "Мы помогаем человеку приобрести продукты питания. Приобретаем, приносим, соответственно из этого мы можем приготовить все необходимые блюда, которые захотел человек, если такая помощь и такая услуга ему нужна". Тем, кто вынужденно находится в изоляции, в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем также помогают волонтёры-медики. К всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса присоединились уже более 6 тысяч человек. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону. Звонить могут как сами пенсионеры, так и неравнодушные граждане.

Анастасия Зацепурина, координатор волонтёров-медиков в Пермском крае: "Критерии: 18+ для выездной группы, 16+ для работы в штабе для обработки звонков. При этом мы проверяем общее самочувствие и термометрию до и после смены, и если мы замечаем нарушения, тогда волонтёр не допускается до смены".

На сайте мывместе2020.рф можно найти всю интересующую информацию и подать заявку на вступление в ряды добровольцев.Волонтёры занимаются не только покупкой продуктов, но и обработкой заявлений в центре. Его посетил глава региона Дмитрий Махонин. Он привез медицинские маски, выпущенные на одном из пермских предприятий. В ближайшее время большая партия средств защиты будет передана во все сферы деятельности, где подразумевается работа с людьми.

Дмитрий Махонин: "Причем маски не обычные аптечные, которые два часа и все, а именно на сутки. Это производство уже налажено, получили соответствующий медицинский сертификат".

Люди старше 60 лет входят в группу риска по распространению коронавируса, но дело даже не в этом, забота о старшем поколении – это дань уважения тем, кто нуждается в помощи.