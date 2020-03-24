Осторожно, мошенники! Лже-дезинфекторы ходят по квартирам пермяков

В полиции предупреждают о новых видах обмана, родившегося в условиях эпидемии коронавируса. Особое внимание - к лицам, которые под предлогом дезинфекции пытаются проникнуть в квартиру. На самом деле эту процедуру в жилых помещениях для профилактики распространения заболевания никто не проводит. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии могут прийти в дома лишь тех граждан, которые побывали за рубежом, либо контактировали с приезжими из-за границы. В данном случае у них должны быть при себе удостоверения. Кроме того, вы можете позвонить в эту службу и узнать, действительно ли по вашему адресу направляли сотрудников.