Осторожно, мошенники! Лже-дезинфекторы ходят по квартирам пермяков
В полиции предупреждают о новых видах обмана, родившегося в условиях эпидемии коронавируса. Особое внимание - к лицам, которые под предлогом дезинфекции пытаются проникнуть в квартиру. На самом деле эту процедуру в жилых помещениях для профилактики распространения заболевания никто не проводит. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии могут прийти в дома лишь тех граждан, которые побывали за рубежом, либо контактировали с приезжими из-за границы. В данном случае у них должны быть при себе удостоверения. Кроме того, вы можете позвонить в эту службу и узнать, действительно ли по вашему адресу направляли сотрудников.
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