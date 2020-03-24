Краевой минпром: запасы продуктов в Прикамье под контролем

Пустых полок в магазинах быть не должно. В министерстве промышленности региона заявили о том, что запасы продуктов в Пермском крае под контролем ведомства. Кроме того, покупатели жалуются на необоснованное повышение цен в некоторых торговых точках. Журналистам сегодня показали распределительный центр одной из крупных торговых сетей. Здесь рассказали о том, что продуктов сейчас достаточно. Если раньше делали складские запасы на 2 недели, сейчас - на 8.

Владислав Тонков, заместитель министра промышленности Пермского края: «Мы взаимодействуем в ежедневном режиме, я бы сказал, в ежечасном. Оперативно проводим мониторинг - сети нам показывают товарные запасы и объём продаж».

Кроме того, покупатели жалуются на необоснованное повышение цен в некоторых торговых точках. О таких фактах необходимо сообщать по электронной почте mintorg@permkray.ru