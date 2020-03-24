Краевой минпром: запасы продуктов в Прикамье под контролем
Пустых полок в магазинах быть не должно. В министерстве промышленности региона заявили о том, что запасы продуктов в Пермском крае под контролем ведомства. Кроме того, покупатели жалуются на необоснованное повышение цен в некоторых торговых точках. Журналистам сегодня показали распределительный центр одной из крупных торговых сетей. Здесь рассказали о том, что продуктов сейчас достаточно. Если раньше делали складские запасы на 2 недели, сейчас - на 8.
Владислав Тонков, заместитель министра промышленности Пермского края: «Мы взаимодействуем в ежедневном режиме, я бы сказал, в ежечасном. Оперативно проводим мониторинг - сети нам показывают товарные запасы и объём продаж».
Кроме того, покупатели жалуются на необоснованное повышение цен в некоторых торговых точках. О таких фактах необходимо сообщать по электронной почте mintorg@permkray.ru
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Корректоры осанки
В Чернушинском районе сгорел телятник
Пленарное заседание Пермской городской думы прошло в особом режиме
В Добрянке пьяный 17-летний подросток напал на троих полицейских
Пермский аэропорт приостановил вылеты за границу
В Пермский край возвращается весна
Главврач одной из пермских больниц госпитализирован с подозрением на коронавирус
За помощью в минсоц края обратились около 8 тысяч прикамцев
Мэр Кунгура уволился из-за поездки в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали
Добавить комментарий: