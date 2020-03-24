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Корректоры осанки



С появлением предметов и вещей обеспечивающих максимальный комфорт и из-за сидячего образа жизни у современного человека появилась новая проблема - искривление позвоночного столба. Ухудшение осанки и прогрессирование патологий позвоночника провоцирует частое времяпровождение за компьютером и сидячая работа. Для улучшения осанки и предотвращения дальнейших деформаций используют корректоры осанки.Игнорирование может приводить к внешним проявлениям искривлений в грудном отделе, сутулости, нарушению работы внутренних органов (сердца, легких, жкт), остеохондрозу, артрозу и т.д. Корсет от сутулости рекомендуется применять для поддержания осанки, данное средство не выравнивает позвоночный столб.

Рекомендуется применять корректоры осанки при:

  • - Нарушение осанки.

  • -Усиление или увеличение физиологических изгибов.

  • -Сколиоз на начальных стадиях.

  • -Выполнения силовых упражнений в спортзале.

  • -По назначению врача.

При применении поддерживающих средств и корсетов следует комплексно подходить к решению проблемы. Корсет для коррекции осанки не исправляет кости и мышцы, он поддерживает мышечный каркас, заменяя нехватку мышечной опоры.

Основное назначение корсета для коррекции осанки

  • -Фиксация и регулирование работы мышц и костей.

  • -Разгрузка и правильное распределение веса.

  • -Поддержка мышечного корсета спины.

  • -Реабилитация после травм и операций.

Корректоры осанки эффективны при лечении травм и после удаления межпозвоночных грыж. Прежде, чем купить корсет для спины следует проконсультироваться с лечащим врачом. Многообразие корсетных средств, с разной степенью жесткости, для взрослых и детей помогает снять нагрузку с мышц спины и устранить болевые синдромы. Применение корсетов для детей на ранней стадии сколиоза в комплексе с гимнастиками позволяет полностью выровнять позвоночный столб без хирургического вмешательства. Испанский бренд Orliman предлагает широкий выбор бандажей для профилактического применения при начальной степени искривления спины.

Корректоры осанки отличаются составом материалов, наличием ребер жесткости или эластичностью материалов и подбирается в зависимости от диагноза пользователя.

В зависимости от оказываемого действия корсеты бывают 2-х видов:

- Корректирующие, которые используются для исправления нарушений осанки. Простейшим корректирующим корсетом является реклинатор;

- Фиксирующие, которые полностью или частично ограничивают подвижность. Их используют в процессе реабилитации после операций и травм для ускорения восстановления.

На сайте Ortocomfort.ua представлен широкий выбор средств, для фиксации мышц спины. Цена варьируется в зависимости от лечебного или профилактического свойства средство, детское или взрослое, степени жесткости и размера.

Метки: Здоровье

Опубликовано: 24.03.2020 в 17:38 в рубрике - Новости T7-inform

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