В Чернушинском районе сгорел телятник
В селе Трушники Чернушинского района сгорел телятник. Хозяевам фермы пришлось организовать срочную и очень сложную работу по эвакуации. Люди вывели из-под огня все поголовье - ни один из 90 телят не пострадал, как и люди.
Однако пока работники спасали животных, здание сильно разгорелось. Пожар тушили 5 расчетов огнеборцев.
По предварительной версии, причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
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