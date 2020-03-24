В Чернушинском районе сгорел телятник

В селе Трушники Чернушинского района сгорел телятник. Хозяевам фермы пришлось организовать срочную и очень сложную работу по эвакуации. Люди вывели из-под огня все поголовье - ни один из 90 телят не пострадал, как и люди.

Однако пока работники спасали животных, здание сильно разгорелось. Пожар тушили 5 расчетов огнеборцев.

По предварительной версии, причина возгорания - нарушение техники безопасности при проведении электрогазосварочных работ.