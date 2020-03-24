Пленарное заседание Пермской городской думы прошло в особом режиме

Пленарное заседание Пермской городской думы прошло быстро и в особом режиме. Журналистам предложено было воздержаться от очного визита и следить за происходящим посредством онлайн трансляции. Число присутствующих в зале решено было ограничить 50.В коридорах городской администрации на каждом этаже установлены насосные устройства для дезинфекции рук. Перед началом заседания в зале провели дезинфекцию и проветрили помещение. Процедуру повторяли каждый перерыв.

Главы администраций районов города, которые обычно присутствуют на заседаниях лично, в этот раз следили за работой городской думы онлайн. Трансляция ведется на сайте Думы.

Заседание начали с внесения дополнительного вопроса в повестку. В качестве докладчика выступила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

Руководитель минздрава сообщила, что в Прикамье поступила партия тестов на выявление коронавируса в размере 1000 штук.

На рассмотрении депутатов 22 вопроса, включая отчет руководителя Контрольно-счетной палаты, прокурора города. Депутатам предстоит внести изменения в правила застройки землепользования и рассмотреть бюджетные вопросы.