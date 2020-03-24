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В Добрянке пьяный 17-летний подросток напал на троих полицейских
В Добрянке будут судить 17-летнего местного жителя, который напал на троих полицейских. Преступление произошло 12 декабря 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в здании отдела полиции, молодой человек грубо нарушал общественный порядок. В ответ на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, подросток нанес троим полицейским несколько ударов руками. Кроме того, юноша приобрёл у своих знакомых ранее похищенную ими аккумуляторную батарею, которую позже продал в городе Перми. Подростку предъявлено обвинение в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём и применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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