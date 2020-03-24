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Пермский аэропорт приостановил вылеты за границу
Евгений Кузнецов, пресс-секретарь Международного аэропорта "Пермь": "В связи с эпидемиологической ситуацией из международного аэропорта "Пермь" отменены все поездки за рубеж. Последним 23 марта отменили вылет в Турцию. Международный сектор аэропорта Большое Савино работает только на прилет. Авиакомпании возвращают туристов обратно в Пермь. Точной даты окончания запрета полетов за границу сегодня нет. Авиакомпании стараются перераспределить свободные самолеты на внутренние рейсы".
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