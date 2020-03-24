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В Пермский край возвращается весна
В Пермь и Пермский край сегодня возвращается весна. С утра еще было морозно, но в середине дня столбик термометра перешел к положительным отметкам. Относительно теплая погода продержится в Прикамье до конца недели. Правда, завтра может пойти снег.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Увеличивается облачность. Это связано с влиянием циклона со Среднего Поволжья. К юго-западу от Пермского края ожидаются сильнейшие снегопады. За последние сутки выпала практически месячная норма осадков. На Пермский край этот циклон тоже окажет влияние, на юго-западе края уже с вечера ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега. До Перми они скорее всего тоже доберутся, но будут слабыми. Сегодня ожидается до +3 градусов, с четверга по воскресенье погоду будет определять смещающийся с европейской части России антициклон. Сначала будет довольно прохладно (ноль - плюс пять градусов), в конце недели, когда ветра сменятся на юго-западные, возможно повышение температуры днем до +6 +11 градусов, при этом в ночные часы температура будет оставаться ниже нулевой отметки".
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