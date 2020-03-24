Главврач одной из пермских больниц госпитализирован с подозрением на коронавирус

Минздрав Пермского края сообщает, что с подозрением на заболевание короновирусом госпитализирован главврач одной из больниц г. Перми. Под наблюдение он был взят после возвращения из заграничного отпуска. В настоящее время проводятся дополнительные исследования. Список лиц, с которыми он контактировал после своего возвращения, установлен. Они находятся на карантине, сообщили в минздраве.