Главврач одной из пермских больниц госпитализирован с подозрением на коронавирус
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
24.03.2020 в 16:05
24.03.2020 в 12:28
24.03.2020 в 11:00
23.03.2020 в 18:05
23.03.2020 в 10:57
24.03.2020 в 11:15
21.03.2020 в 11:02
19.03.2020 в 17:23
19.03.2020 в 16:25
19.03.2020 в 13:00
В Чернушинском районе сгорел телятник
Пленарное заседание Пермской городской думы прошло в особом режиме
В Добрянке пьяный 17-летний подросток напал на троих полицейских
Пермский аэропорт приостановил вылеты за границу
Яма на яме: в Кудымкаре автобус попал в ловушку
В Пермский край возвращается весна
Главврач одной из пермских больниц госпитализирован с подозрением на коронавирус
За помощью в минсоц края обратились около 8 тысяч прикамцев
Мэр Кунгура уволился из-за поездки в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Цены на услуги мерчандайзинга: от чего они зависят
Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали
В Пермском крае налажено производство защитных масок
На пермской дороге сняли «высадку на Луну»
Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус
Дорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобили
Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому
Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек
На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
В Перми изъяли контрафактные игрушки
В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду
Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020
В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
За помощью в минсоц края обратились около 8 тысяч прикамцев
Мэр Кунгура уволился из-за поездки в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали
Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали
В Пермском крае налажено производство защитных масок
На пермской дороге сняли «высадку на Луну»
Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус
Дорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобили
Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому
Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек
Добавить комментарий: