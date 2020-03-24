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За помощью в минсоц края обратились около 8 тысяч прикамцев
В министерстве социальной защиты Пермского края сообщают, что помощь на дому можно получить и через их территориальные отделы. Для соцработников это привычная работа - помогать по хозяйству, приносить продукты. В период, когда многие пожилые люди из-за опасности распространения коронавируса отказываются покидать свои дома и квартиры, на плечи именно сотрудников соцзащиты легла основная работа.
Дмитрий Санников, заместитель министра социального развития Пермского края: "На сегодняшний день к нам обратилось - не в связи с ситуацией, а в целом, в связи с тем, что имеются ограничения здоровья - порядка 8 тысяч человек. В основном это люди преклонного возраста, инвалиды, которые не могут за собой ухаживать - всем этим людям мы оказываем всю необходимую помощь в быту: мытье окон, покупка продуктов, приготовление продуктов питания, какие-то услуги по уходу за собой. Социальные работники каждый день ходят и помогают таким людям".
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