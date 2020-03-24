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Мэр Кунгура уволился из-за поездки в ОАЭ во время пандемии коронавируса
Глава Кунгура Сергей Гордеев, приехавший из ОАЭ после отпуска, решил уволиться. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил информированный источник. Сам Гордеев не стал комментировать эту информацию. На сайте главы города Кунгура сообщается, что в администрации города в течение ближайших двух недель исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Лихачев. Напомним, в Пермском крае с 15 марта введен режим повышенной готовности, однако Сергей Гордеев не стал отменять запланированный отпуск и улетел в ОАЭ 16 марта. Сейчас он находится на 14-дневном карантин.Ожидается, что на этой неделе депутаты Кунгурской городской думы выберут нового главу города.
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