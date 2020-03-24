← На пермской дороге сняли «высадку на Луну»
Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали →
В Пермском крае налажено производство защитных масок
В Пермском крае на базе одного из предприятий налажено производство защитных масок. В скором времени их распространят среди тех, чей профессиональный долг подразумевает близкие и частые контакты с людьми.
Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин на встрече с волонтерами, что сейчас налаживают помощь пожилым и инвалидам на дому. Они получили маски первыми. Выход на основную производственную мощность 250 тысяч штук в месяц на предприятии намечен на конце марта. В апреле начнутся основные поставки.
Дмитрий Махонин: "Предприятие налаживает производство масок, рассчитанных не на 2 часа, как обычные аптечные, а на сутки. Производство налажено и поучило все медицинские сертификаты".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
На пермской дороге сняли «высадку на Луну»
Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус
Дорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобили
Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому
Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек
На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
В Перми изъяли контрафактные игрушки
В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду
Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели
Добавить комментарий: