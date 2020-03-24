В Пермском крае налажено производство защитных масок

В Пермском крае на базе одного из предприятий налажено производство защитных масок. В скором времени их распространят среди тех, чей профессиональный долг подразумевает близкие и частые контакты с людьми.

Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин на встрече с волонтерами, что сейчас налаживают помощь пожилым и инвалидам на дому. Они получили маски первыми. Выход на основную производственную мощность 250 тысяч штук в месяц на предприятии намечен на конце марта. В апреле начнутся основные поставки.

Дмитрий Махонин: "Предприятие налаживает производство масок, рассчитанных не на 2 часа, как обычные аптечные, а на сутки. Производство налажено и поучило все медицинские сертификаты".