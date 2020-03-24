Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали

Культура в глубоком онлайн - пермские театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали.

Правило тишины в читальном зале библиотеки сегодня точно никто не нарушит - здесь пусто. В гардеробе ни одного пальто. Центральный вход закрыт. В режиме карантина специалисты Горьковки расширяют электронный вариант библиотеки.

Ольга Соловьева, заведующая отделом оцифровки «Пермской краевой универсальной библиотеки им. Горького»: "Повод хороший ознакомиться с историей своего края - почитать то, что здесь у нас выходило. Есть тематическая коллекция «Пермь известная и неизвестная».Электронная библиотека Горьковки даст фору любому популярному онлайн ресурсу. В ее коллекции более 12 тысяч документов - произведения от классики до современных авторов. Читать можно на любом устройстве, а еще бесплатно скачать.

Музыканты Уральского камерного хора филармонии репетируют. Их премьерный концерт выпал аккурат на карантин. Представление решили не отменять - магия, но даже при пустом зале зрителей ожидается не меньше тысячи.Ольга Добрынина, заместитель директора по маркетингу Пермской краевой филармонии: "Они представляют, что намного больше людей, чем может вместить зал, смотрят их сейчас онлайн".

Трансляции будут вестись каждый день в 19:00 часов, расписание есть на сайте «филармония онлайн» в разделе «культурный карантин».

А это уже проект драмтеатра «ТТ с доставкой».Борис Мильграм, художественный руководитель «Театра-Театра»: "Сегодня мы покажем вам наш спектакль-бал «Наташа Ростова. Граф Толстой».

Записи спектаклей выкладывают ежедневно на ютуб-канале. Пермяки смогут увидеть «Винил», «Алые паруса», «Дом Бернарды Альбы» и другие.Театр оперы и балета дал живой онлайн концерт. В исполнении камерного оркестра звучали произведения Шостаковича и Чайковского.