На пермской дороге сняли «высадку на Луну»

Источник: vk.com/permactive

Пермяки сняли необычный ролик. На видео ребенок «высаживается на Луну». Девочка в скафандре аккуратно шагает по разбитой дороге, которая похожа на изрытую кратерами лунную поверхность. Судя по всему, ролик снят на ул. Карпинского, на плачевное состояние которой уже давно жалуются пермские водители. Таким способом авторы видео попытались привлечь внимание чиновников к состоянию дорог в Перми. В пресс-службе мэрии Перми прокомментировали данный видеоролик: "Действительно, по состоянию улицы Карпинского в администрацию Перми поступает множество жалоб от жителей. Городские власти запланировали масштабную реконструкцию улицы, первый этап работ начнется уже в этом году, подрядчик выйдет на объект ориентировочно в апреле. Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил главе района Александру Иванову задачу до начала реконструкции поддерживать состояние дорожного полотна в рамках текущего ремонта. В результате масштабной реконструкции участка от улицы Свиязева до улицы Советской Армии будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. На втором участке улицы, где будет проходить реконструкция – от улицы Мира до шоссе Космонавтов (улица Столбовая) – подрядчик уже выполняет проектно-изыскательские работы. Проект будет предусматривать реконструкцию моста на улице Карпинского и его расширение с 2 до 6 полос, а также благоустройство улицы."