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Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус
Двоих жителей Верещагино с подозрением на короновирус госпитализировали в инфекционное отделение Нытвенской больницы. Как сообщили этим утром в министерстве здравоохранения, ранее семейная пара вернулась из Испании.
По последним данным, количество заболевших в крае остаётся тем же - три человека. По словам врачей, их анализы уже дают отрицательные результаты, на днях пациентов должны выписать. Под наблюдением в больницах края находятся 32 человека, на самоизоляции 1900 человек. Это те, кто вернулись из зарубежных поездок или контактировали с заболевшими.
Что касается семьи, госпитализированной с подозрением на коронавирус в Верещагино, точный диагноз будет назван позже.
Кирилл Овчинников, главный эпидемиолог Пермского края: "Диагноз пока не подтвержден, положительного результата по-прежнему нет. Они наблюдаются, ждут ответа из Новосибирска. Надо понимать, что только когда у нас получается положительный результат, тогда мы отправляем его в "Вектор". Диагноз мы не ставим ни в коем случае, диагноз ставит лаборатория, которая находится в Новосибирске".
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