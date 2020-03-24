Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус

Двоих жителей Верещагино с подозрением на короновирус госпитализировали в инфекционное отделение Нытвенской больницы. Как сообщили этим утром в министерстве здравоохранения, ранее семейная пара вернулась из Испании.

По последним данным, количество заболевших в крае остаётся тем же - три человека. По словам врачей, их анализы уже дают отрицательные результаты, на днях пациентов должны выписать. Под наблюдением в больницах края находятся 32 человека, на самоизоляции 1900 человек. Это те, кто вернулись из зарубежных поездок или контактировали с заболевшими.

Что касается семьи, госпитализированной с подозрением на коронавирус в Верещагино, точный диагноз будет назван позже.

Кирилл Овчинников, главный эпидемиолог Пермского края: "Диагноз пока не подтвержден, положительного результата по-прежнему нет. Они наблюдаются, ждут ответа из Новосибирска. Надо понимать, что только когда у нас получается положительный результат, тогда мы отправляем его в "Вектор". Диагноз мы не ставим ни в коем случае, диагноз ставит лаборатория, которая находится в Новосибирске".