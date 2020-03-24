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Дорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобили
В самом начале официальных каникул школы Пермского края получили первую партию новых автобусов. В Верещагинском районе - селе Сепыч и деревне Субботники - транспорт ждали давно. Теперь, как говорят, проблема доставки детей из отдаленных поселений закрыта полностью.
Ключи и документы от двух новеньких автобусов получают водители из Верещагинского района. Андрей Мальцев машину осматривает с пристрастием. Бывшему дальнобойщику есть с чем сравнить. Но здесь, говорит, придраться точно пока не к чему.
Андрей Мальцев, водитель: "Поприятней сидишь! Место есть за рулем. А на старых автобусах такого нет".
В последней модели «ПАЗа» в дверях есть дополнительная выдвижная ступенька, навигатор, тахограф, музыка и даже комплект новой зимней резины. 26 мест для пассажиров. Детали - на 70 процентов отечественного производства. Владимир Виот, руководитель отдела продаж ООО «Автотрейд»: "Эти автобусы можно починить в любом населенном пункте. Запчасти на эти машины можно найти в любом городе".
Всего автобусов - 33. Первые два с утра отправилась в село Сепыч и деревню Субботники. Теперь в нормальных условиях будут ездить 794 ребенка.
Ольга Артемова, директор МБОУ «Верещагинский образовательный комплекс»: "Первые дети, которые приезжают очень рано, примерно за час двадцать до начала уроков, они получат возможность вставать попозже, поспать подольше и приезжать на уроки за 15-20 минут".Для педагогов закупили 29 легковых автомобилей. Тест-драйв за рулем устраивает лично краевой министр образования Раиса Кассина. «Лады Гранты», «Ларгусы» и «Нивы» - все почти в максимальной комплектации.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Сколько было заявок, столько мы машин поставили. Все заявки удовлетворены. Если появятся новые заявки, значит, будем заходить в бюджет и выделять дополнительные деньги, чтобы эта программа работала".
Одна из новеньких «Грант» отправляется в Савинскую среднюю школу. Отсюда педагоги ездят за 7 километров к 125 ученикам в «Сокол». Раньше Ольга Цыбина была вынуждена ездить на рейсовом автобусе, теперь - в комфорте и с личным водителем.
Ольга Цыбина, учитель МБОУ «Савинская средняя общеобразовательная школа»: "Почувствуйте себя героем нашего времени! Запах новизны всегда придает уверенности".
Всего на покупку автобусов и легковушек для учителей из краевого бюджета потратили 41,5 миллионов рублей.
Горнозаводский, Гремячинский, Уинский, Октябрьский, Сивинский, Пермский районы. Машины разъезжаются по всему Пермскому краю, в самые удаленные его уголки. Дорога к образованию становится не только доступнее и быстрее, но и комфортнее!
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