Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому

Более пяти тысяч общественных наблюдателей планируется направить на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Для этого Общественная палата подписала с краевой избирательной комиссией двустороннее соглашение о совместной работе в этом направлении.

Внушительное количество общественников понадобится для решения сразу нескольких задач. Первостепенной станет обеспечение прозрачности процесса. Стать общественным наблюдателем может любой представитель некоммерческой организации, независимо от его статуса и партийной принадлежности.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Заключая соглашения с политическими партиями, парламентскими в первую очередь, крупными сетевыми общественными организациями, мы привлекаем в первую очередь их ресурс к тому большому делу, за которое мы с вами ответственны".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Соответствующий Указ был подписан Президентом Владимиром Путиным. День голосования станет оплаченным выходным. В региональной избирательной комиссии уточнили, что в связи с эпидемической ситуацией на участках будет проводиться дезинфекция помещений, участникам процесса будут выданы медицинские маски, а тем, кто не сможет прийти, будет предоставлена возможность голосования на дому.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: "Да, действительно мы будем делать большой акцент именно на голосовании на дому. Во-первых, это безопасно, во-вторых, это удобно и комфортно, и то положение о порядке голосования, которое принято ЦИК, оно и нацелено на то, чтобы сделать голосование для граждан максимально комфортным".