Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек

В краевом минздраве сегодня утром озвучили актуальные данные по коронавирусу. По состоянию на 24 марта в Пермском крае: 3 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. За текущие сутки не было выявлено новых случаев заболевания. 32 человека находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции). 1916 человек (прирост за сутки - 389 человек) изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из первых двух категорий, а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У данных лиц также взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили главный внештатный эпидемиолог Пермского края Кирилл Овчинников.