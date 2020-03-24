На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В ГИБДД приступили к ежедневному мониторингу состояния пермских дорог. На сегодняшний день полицейскими выдано более 75 предписаний юридическим и должностным лицам на устранение выявленных недостатков. Полицейские благодарят неравнодушных горожан и просят сообщать о дефектах дорог в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 294-67-72.