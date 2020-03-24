← В Перми изъяли контрафактные игрушки
Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек →
На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
В ГИБДД приступили к ежедневному мониторингу состояния пермских дорог. На сегодняшний день полицейскими выдано более 75 предписаний юридическим и должностным лицам на устранение выявленных недостатков. Полицейские благодарят неравнодушных горожан и просят сообщать о дефектах дорог в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 294-67-72.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Перми изъяли контрафактные игрушки
В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду
Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели
В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов
В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
В Прикамье закрыты три переправы
Добавить комментарий: