В Перми изъяли контрафактные игрушки

← В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
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← В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу →
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24.03.2020 в 12:28
24.03.2020 в 11:00
23.03.2020 в 18:05
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В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог
Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду
Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели
В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам
Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой
Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов
В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту
В Прикамье закрыты три переправы
Библия как нетрадиционный метод профилактики
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