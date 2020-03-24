В Перми изъяли контрафактные игрушки. В торговом павильоне по ул. Николая Островского индивидуальный предприниматель осуществлял продажу детских игрушек, на которые был нанесен логотип известного бренда. В ходе проверки коммерсант признал, что не имеет сопроводительных документов к большей части товара, но при этом продавал и оригинальные изделия, который располагались на отдельной витрине и были соответствующим образом подписаны. Всего стражи порядка изъяли 380 единиц товара на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Правообладатель оценил ущерб от действий предпринимателя более чем в полмиллиона рублей. В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.10 КоАП Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.