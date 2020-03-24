Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог

На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу →

В Перми изъяли контрафактные игрушки

В Перми изъяли контрафактные игрушки. В торговом павильоне по ул. Николая Островского индивидуальный предприниматель осуществлял продажу детских игрушек, на которые был нанесен логотип известного бренда. В ходе проверки коммерсант признал, что не имеет сопроводительных документов к большей части товара, но при этом продавал и оригинальные изделия, который располагались на отдельной витрине и были соответствующим образом подписаны. Всего стражи порядка изъяли 380 единиц товара на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Правообладатель оценил ущерб от действий предпринимателя более чем в полмиллиона рублей. В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.10 КоАП Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Опубликовано: 24.03.2020 в 10:44 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог

Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду

Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели

В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города

Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой

Школы Пермского края получили первую партию новых автобусов

В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту

В Прикамье закрыты три переправы

Библия как нетрадиционный метод профилактики


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог

На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу →

Обратите внимание

в Перми

На пермской дороге сняли «высадку на Луну»
Пермяки сняли необычный ролик. На видео ребенок «высаживается на Луну». Девочка в скафандре аккуратно шагает по улице Крапинского. Дорога там настолько разбита, что похожа на изрытую кратерами лунную поверхность. Таким способом авторы видео попытались привлечь внимание чиновников к состоянию дорог в Перми.
24.03.2020 в 12:28

Метки: Общество, в Перми, Аварии

На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
В ГИБДД приступили к ежедневному мониторингу состояния пермских дорог. На сегодняшний день полицейскими выдано более 75 предписаний юридическим и должностным лицам на устранение выявленных недостатков. Полицейские благодарят неравнодушных горожан и просят сообщать о дефектах дорог в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 294-67-72.
24.03.2020 в 11:00

Метки: Аварии, в Перми

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города
Контрольно-счетная палата города представит депутатам отчет по итогам 2019 года, который даст оценку эффективности работы с бюджетом, муниципальным имуществом и инвестпроектами
23.03.2020 в 18:05

Метки: Деньги, Власть, в Перми

В детских садах Прикамья введен режим свободного посещения
В детских садах Перми и Пермского края введен режим свободного посещения. Родители сами решают — вести ребенка в учреждение или нет.
23.03.2020 в 10:57

Метки: в Перми, Здоровье, Общество, Образование

Пермский край. Неделя за 159 секунд
Обзор основных событий недели в Пермском крае
22.03.2020 в 22:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Экономика, Власть

В России

Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому
Более пяти тысяч общественных наблюдателей планируется направить на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Для этого Общественная палата подписала с краевой избирательной комиссией двустороннее соглашение о совместной работе. Внушительное количество общественников потребуется для обеспечения прозрачности процесса.
24.03.2020 в 11:15

Метки: Выборы, В России, в Пермском крае

Конверты: многообразие вариантов и сфер применения
Бумажные конверты, несмотря на повсеместное внедрение электронной почты, не стали историей, а продолжают оставаться востребованными при отправке писем, почтовых рассылок, документов, деловой корреспонденции, поздравительных открыток. Разновидностей данных изделий сегодня насчитывается множество. Приобрести готовые можно в магазинах и почтовых отделениях, но можно и заказать оригинальные экземпляры.
21.03.2020 в 11:02

Метки: Экономика, В России

Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн
Билеты на концерты модных исполнителей, ледовое шоу и спектакли в Санкт-Петербурге доступны для онлайн-покупки
19.03.2020 в 17:23

Метки: Культура, В России

«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге
20 марта пермяки не смогут побывать на концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» — коллектив объявил о переносе выступлений в Перми и Екатеринбурге. Концерт в Перми по согласованию с артисткой перенесен на 22 мая.
19.03.2020 в 16:25

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Пермские нейрохирурги провели уникальную операцию на головном мозге
Пермские врачи осваивают новый метод хирургической помощи при поражении головного мозга - операцию с пробуждением. Пробуждение пациента в ходе хирургического вмешательства - непременное условие для сохранения речи.
19.03.2020 в 13:00

Метки: Здоровье, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

Культура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не пересталиКультура онлайн: театры и библиотеки закрылись для посетителей, но работать не перестали

В Пермском крае налажено производство защитных масокВ Пермском крае налажено производство защитных масок

На пермской дороге сняли «высадку на Луну»На пермской дороге сняли «высадку на Луну»

Двое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирусДвое жителей Верещагинского района госпитализированы с подозрением на коронавирус

Дорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобилиДорога к образованию: школы края получили новые автобусы и автомобили

Поправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на домуПоправки в Конституцию: акцент сделают на голосовании на дому

Коронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человекКоронавирус в Прикамье: новых заболевших нет, на домашнем карантине - 1916 человек

На ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службуНа ямы и выбоины можно пожаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В Перми изъяли контрафактные игрушкиВ Перми изъяли контрафактные игрушки

В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог

Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить едуВо время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду

Пик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две неделиПик коронавирса в Прикамье ожидается через полторы-две недели

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.03.2020

В Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданамВ Прикамье заработала «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам

Гордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию городаГордума Перми обсудит, как потратить 5 млрд рублей к 300-летию города

Противовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкойПротивовирусное видео: пермский музыкант ударил по коронавирусу балалайкой

«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей«От сердца к сердцу» - музыкальная программа Татьяны Бакулевой, подготовленная по письмам радиослушателей

Школы Пермского края получили первую партию новых автобусовШколы Пермского края получили первую партию новых автобусов

В Перми составляют список дорог, подлежащих ремонтуВ Перми составляют список дорог, подлежащих ремонту

В Прикамье закрыты три переправыВ Прикамье закрыты три переправы

Библия как нетрадиционный метод профилактикиБиблия как нетрадиционный метод профилактики

В крае ожидается поставка крупной партии медицинских масокВ крае ожидается поставка крупной партии медицинских масок

Энергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционноЭнергетики рекомендуют клиентам решать вопросы дистанционно

Офисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителейОфисы «НОВОГОРа» приостановили прием посетителей

55-летний юбилей отметил Пётр Павлов55-летний юбилей отметил Пётр Павлов

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную