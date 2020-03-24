В Перми отремонтируют миллион квадратных метров дорог

В Перми составляют список дорог, которые уйдут в ремонт в этом дорожном сезоне. Оценка состояния автотрасс дается буквально на месте.Улица Краснополянская не самая крупная городская магистраль, но машин каждый день по ней проезжает достаточное количество. Если оценивать дорожное покрытие по пятибалльной шкале, потянет только на "троечку", считают водители.Александр Хромов: "Много ям, ямы большие, ездить сложно".Придётся подождать, но уже недолго - в этом году за Краснополянскую примутся строители, нюансы и сроки обсудил со специалистами глава города Дмитрий Самойлов, который провёл выездное совещание, посвящённое дорожному ремонту. Протяжённость участка более километра - от Хлебозаводской до разворотного кольца на Загарьинской.Улица Краснополянская - это только один из пунктов в большом списке дорожного ремонта, который запланирован в 2020 году.Площадки дорожного строительства в этом году находятся в разных районах города. Кроме Краснополянской, в списке такие улицы как Подлесная, КИМ, Калинина, продолжатся работы на таких крупных объектах, как Героев Хасана, Революции, Крупской и Комсомольском проспекте.Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "В этом году такого наложения на центральную часть города не будет, в нецентральной части города будут проводиться дорожные работы. Вся информация о сроках перекрытия будет появляться на сайте городской администрации, у подрядчиков и на аншлагах обязательно". При этом активность горожан в обсуждении вопросов дорожного ремонта - важный фактор, уверен глава города. Никто, кроме пермских автомобилистов, не знает лучше, каково состояние той или иной улицы.Например, участок ул. Карпинского от Свиязева до Советской Армии также будет отремонтирован в этом году.Работы производятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», также в рамках городского проекта «Малые дела». Всего в этом году запланирован ремонт одного миллиона квадратных метров пермских дорог, это 25 объектов.