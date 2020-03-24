Во время эпидемии волонтеры помогут пенсионерам купить еду

Первые обращения, поступившие из Пермского края на горячую линию по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, полностью обслужены волонтерами. Проект подразумевает бесплатную доставку продуктов питания людям, в силу самоизоляции или физических особенностей не покидающим свою квартиру.Чтобы продукты были свежими, а цены не кусались. Для Анастасии и Дмитрия этот поход в магазин совсем не рядовой, ведь покупки они делают для пожилой женщины, которая оставила заявку по телефону горячей линии.Дмитрий Варанкин, волонтер: "На данный момент мы работаем по двум основным направлениям — это доставка лекарств и доставка продуктов. В первую очередь обращаем внимание на обращения от одиноких пожилых людей 60+".Те, для кого поход в магазин нежелателен или невозможен, могут обратиться по телефону специальной горячей линии. Намерение помогать высказали 75 человек. Они закупают продукты, берут кассовые и товарные чеки, затем, надев маски и перчатки, доставляют пакеты заявителям.Через порог волонтёры не переступают, разговаривают на расстоянии, затем выбрасывают маски и перчатки.Главное здесь — общение без физического контакта. Пожилой человек по телефону перечисляет, какие продукты ему нужны, оператор горячей линии записывает. Затем список попадает к ребятам, и они отправляются по продуктовым рядам. Но чтобы помогать, необязательно становиться волонтёром. Сделать то же самое вы можете для своих пожилых родственников и соседей. Чистота в подъездах — ещё одна важная мера профилактики. Районные администрации направили УК и ТСЖ письма о необходимости тщательно дезинфицировать всё, к чему прикасаются жители — ручки, перила, почтовые ящики и кнопки в лифтах. Пугаться людей в защитных костюмах не стоит.Алексей Львов, заместитель директора по развитию управляющей компании «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство»: "К обычной уборке, которую проводит сотрудник, добавляется дезинфекционная обработка".Меры общегородские нужно обязательно дополнить теми, что идут «от сердца» - уверена Анастасия.Анастасия Зацепурина, координатор волонтёров-медиков в Пермском крае: "Помочь в элементарных вопросах, как, например, вынести мусор, оплатить услуги ЖКХ. Волонтёры даже в дом не могут заходить, а им чисто по-соседски можно зайти, поддержать".Впереди у ребят ещё несколько заявок от пожилых пермяков. Присоединиться к волонтёрам могут все желающие — для этого достаточно просто проявить внимание к тем, кто рядом.